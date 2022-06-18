В ВОЗ подсчитали количество заражений оспой обезьян с начала года ВОЗ заявила о более чем 2 тыс. случаев заражения оспой обезьян с начала года в 42 странах

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила данные о 2103 лабораторно подтвержденных случаях заражения оспой обезьян с начала 2022 года и об одном летальном исходе, пишет ТАСС. Отмечается, что заболевание выявлено в 42 странах. Специалисты пояснили, что нынешняя вспышка продолжает затрагивать прежде всего мужчин, имевших недавние интимные связи с несколькими партнерами.

По состоянию на 15 июня имеются сведения в общей сложности о 2103 лабораторно подтвержденных случаях и об одном вероятном, включая одну смерть, — отметили в организации.

На сегодняшний день большинство заболевших выявлено в Великобритании — 524. На втором месте Испания — 313. Тройку лидеров замыкает Германия — 263. Далее идут Португалия — 241, Канада — 159, Франция — 125, Нидерланды — 80, США — 72, Италия — 68 и Бельгия — 52. В остальных 32 странах число подтвержденных случаев не превышает пятидесяти. Летальный исход при этом зарегистрирован в Нигерии.

В то же время глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что иммунизация населения РФ против оспы обезьян на текущий момент не стоит на повестке дня. По ее словам, у этого вируса достаточно низкий пандемический потенциал.