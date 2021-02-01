В ВОЗ отметили снижение числа новых случаев заражения COVID в мире

https://static.news.ru/photo/324b90b0-651c-11eb-9218-96000091f725_660.jpg Фото: Jochen Tack via www.imago-images

Количество выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире продолжает снижаться, уменьшение темпов распространения болезни фиксируется третью неделю подряд, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Аданом Гебрейесус.

Третью неделю подряд число новых случаев COVID-19 в мире, о которых приходят сообщения, снижается. Это — обнадёживающая новость, которая показывает, что вирус можно контролировать даже при наличии его новых разновидностей, которые сейчас циркулируют, — приводит ТАСС слова руководителя ВОЗ.

Гебрейесус подчеркнул, что на сегодняшний день крайне важно продолжать соблюдать карантинные меры, чтобы избежать нового всплеска заболеваемости и зафиксировать снижение темпов прироста числа новых пациентов.

При этом он отметил, что важную роль в борьбе с пандемией играет развитие информационных систем в сфере здравоохранения. Так, по данным ВОЗ, 4 из 10 смертей в мире остаются сегодня незарегистрированными, и важно добиться улучшение ситуации с усилением информационных систем во всех странах для поддержки реагирования на COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал, что, по словам врача-иммунолога Владислава Жемчугова, для отмены масочного режима в России необходимо дождаться момента, когда сформируется достаточная иммунная прослойка среди населения. Он считает, что, скорее всего, к концу весны в России уже будет зафиксирован достаточный популяционный иммунитет. Порог вакцинации в 60–70% он назвал приемлемым для смягчения ограничений.