В ВОЗ оценили вероятность дальнейшего распространения штамма «омикрон»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключает серьёзных последствий в случае возникновения крупной вспышки коронавируса, вызванной новым штаммом «омикрон». Вероятность его потенциального дальнейшего распространения на глобальном уровне высока. Об этом сообщает РИА Новости.

В организации отметили, что на сегодняшний день в мире не зарегистрированы летальные исходы от штамма «омикрон». ВОЗ также призвала ускорить темпы вакцинации населения стран в связи с появлением нового штамма коронавируса.

Большинство диагностических тестов продолжают работать и могут выявлять вызывающий беспокойство штамм «омикрон», — добавили в ВОЗ.

Ранее ВОЗ предупредила о том, что по предварительным данным, перенёсшие коронавирусную инфекцию лица могут иметь повышенный риск заражения открытым недавно новым штаммом «омикрон».

Этот штамм был обнаружен в Южной Африке. Он содержит 32 мутации, часть из которых указывают на его высокую способность к распространению и устойчивость к вакцинам. Эта разновидность вируса имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) классифицировали эту разновидность инфекции как вызывающую беспокойство, однако призвали мировое сообщество не паниковать.

Случаи заражения «омикроном» были зафиксированы в ЮАР, Ботсване, Великобритании, Гонконге, Израиле, Бельгии, Австралии, Чехии, Нидерландах, Германии, Италии, Канаде и Шотландии.