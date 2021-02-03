ВОЗ оценила публикацию Lancet о высокой эффективности «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/7ac276f4-664f-11eb-9a6b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приветствует публикацию в журнале Lancet о вакцине «Спутник V», это свидетельствует о высоком качестве российского препарата. Об этом заявил представитель организации в России Мелита Вуйнович.

Мы очень приветствуем, конечно, публикацию, которая говорит об эффективности вакцины, — заявила Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24», говоря о статье, посвящённой третьей фазе испытаний «Спутника V».

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель также положительно оценила данные по вакцине российского производства «Спутник V», опубликованные в журнале Lancet. По её словам, она обсуждала возможность сотрудничества Евросоюза с Россией в области вакцинации в начале января. Тогда она также подчеркнула важность регистрации российского препарата в EMA.

Как сообщал NEWS,ru, научный журнал Lancet 2 февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутника V». По информации журнала, эффективность вакцины составила 91,6% на основе анализа данных 19 866 добровольцев, получивших первую и вторую инъекции вакцины или плацебо. На момент достижения финальной контрольной точки было 78 подтверждённых случаев заболевания коронавирусом.