В ВОЗ оценили перспективы «Спутника V» после сертификации

https://static.news.ru/photo/f209ad0a-6a9a-11eb-9631-96000091f725_660.jpg Фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения допускает, что российский препарат «Спутник V» окажется в числе вакцин, которые распространяются по программе COVAX. Для этого он должен получить одобрение ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях.

Программа COVAX сейчас имеет соглашения с производителями вакцин из Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. Этим международным механизмом предусмотрено субсидирование закупок препаратов небогатыми государства за счёт оплаты вакцин странами с высоким уровнем доходов.

В ВОЗ 8 февраля состоялась дискуссия, посвящённая дополнительным данным о российской вакцине «Спутник V». Следующее подобное обсуждение должно пройти 15 февраля, сообщает РИА Новости.

Мы надеемся, что вакцина НИЦ им. Гамалеи присоединится к COVAX при условии, что она (вакцина) будет внесена в список препаратов, рекомендуемых ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, — цитирует агентство пресс-службу ВОЗ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что читатели болгарского портала Dir.bg резко осудили руководство Евросоюза, которое не разрешает использование российской вакцины «Спутник V» на своей территории. Дискуссию в Сети вызвала публикация статьи с пересказом информации агентства Bloomberg, которое назвало создание данного препарата крупнейшим научным прорывом со времён СССР.