https://static.news.ru/photo/855e4c00-5a4d-11ea-8bb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiao Yijiu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нет оснований считать, что коронавирус по-разному проявляется в разных климатических условиях. Об этом 28 февраля на пресс-конференции заявила руководитель подразделения экстренных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

Необходимо рассматривать этот вирус как такой, который может передаваться в Мексике точно так же, как в Китае. Мы должны быть готовы к этому. Сейчас нет причин считать, что вирус может по-разному проявляться в различных климатических условиях, — цитирует РИА Новости представителя Всемирной организации здравоохранения.

Вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды. По данным на 28 февраля, во всём мире заболели 83 376 человек — большая часть в Китае, умерли 2858 человек, вылечились 36 551.

Всемирная организация здравоохранения повысила риск распространения в коронавируса во всём мире на «очень высокий». Представители организации также рассказали журналистам, что в мире разрабатывается более 20 вакцин от COVID-19, писал NEWS.ru.