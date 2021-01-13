В ВОЗ не исключили начала второй пандемии из-за нового штамма COVID-19

https://static.news.ru/photo/d7efe29e-5655-11eb-b9ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Во Всемирной организации здравоохранения не исключили вероятности начала второй пандемии коронавируса из-за появления нового и более заразного штамма.

По словам главы Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, новый штамм COVID-19 не является неожиданной ситуацией.

Это нормальная эволюция вируса, который пытается адаптироваться к хозяину. Мы не располагаем данными ни о том, что он вызывает более тяжёлое течение заболевания, ни о том, что он вызывает более лёгкое течение. Также в настоящее время нельзя точно сказать, что он вызовет вторую пандемию, — цитирует MK.RU представителя организации.

Вместе с тем Клюге заявил, что ВОЗ обеспокоена тем, что новый штамм обладает большей способностью к передаче. Он также затруднился ответить, защитят ли созданные вакцины от мутировавшего COVID-19. Однако глава Европейского регионального бюро ВОЗ считает, что в 2021 году ситуация с пандемией будет более предсказуема.

Ранее стало известно, что специалисты центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» выделили образец британского штамма коронавируса и приступили к его изучению. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. В Россию новый штамм COVID-19 привёз россиянин, который вернулся из Великобритании.

Новая мутация коронавируса была обнаружена в Великобритании в середине декабря. По данным специалистов, новый штамм распространяется с большей скоростью и может быть на 70% заразнее обычного. Однако подтверждений того, что он более опасен с точки зрения госпитализации и смертности, пока нет. Вместе с тем считается, что обнаруженный в Великобритании штамм COVID-19 представляет опасность для шести категорий детей: до года и старше 15 лет, а также имеющих проблемы со здоровьем. В группах риска находятся дети с хроническими заболеваниями.

Из-за новой разновидности коронавируса ряд стран, в том числе Россия, временно прекратили авиасообщение с Соединённым Королевством, писал NEWS.ru.