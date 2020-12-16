ВОЗ: вакцины от COVID-19 первого поколения остановят пандемию

https://static.news.ru/photo/032aa4dc-3fb6-11eb-ae99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала, при каком условии первое поколение вакцин от коронавируса сможет остановить пандемию.

По её словам, существует возможность прекратить распространение вируса при высокой доле населения с иммунитетом.

Чем более высокая доля вакцинированных, тем быстрее будет снижаться число заражённых. Барьер вирусу будет большой, и вспышки будут меньше и меньше, — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Она отметила, что в настоящий момент приоритетом для человечества является решение проблемы с общим доступом к вакцинам и с массовым производством препаратов. Вуйнович добавила, что ВОЗ работает с каждым государством, у которого возникают сложности по разработке плана вакцинации людей.

16 декабря российская биотехнологическая компания Biocad приступила к поставкам вакцины «Спутник V» от COVID-19 для проведения масштабной вакцинации на территории России.

15 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что вакцину от коронавируса доставили во все регионы России, все субъекты приступили к вакцинации людей. По его словам, во всех субъектах развёрнуты 89 медицинских организаций, которые принимают оптовые партии препарата для распределения. Сейчас правительство получило логистические паспорта готовности к вакцинации во всех регионах.

Как писал NEWS.ru, в России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори.