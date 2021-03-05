В ВОЗ назвали сроки окончания пандемии коронавируса

Глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что пандемия коронавируса продлится весь 2021 год. На окончание пандемии можно рассчитывать только к началу 2022 года.
2021 год будет ещё одним годом COVID. Но он будет более предсказуемым и управляемым. 2020 год был Terra incognita, научная и политическая неизвестность. Год спустя мы знаем гораздо больше. У нас есть инструменты, диагностические программы, вакцина. К началу 2022 года пандемия закончится, что не означает, что вирус исчезнет. Однако, надеюсь, к тому моменту уже не потребуется вмешательств, — заявил в интервью Welt Клюге.
Клюге считает, что в данный момент необходима «европейская солидарность». По его мнению, нельзя допустить, чтобы жители богатых стран и регионов были вакцинированы, а остальные — нет. Он также подчеркнул, что не надо торопиться со снятием ограничений, так как ситуация может «вернуться к началу».