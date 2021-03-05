В ВОЗ назвали сроки окончания пандемии коронавируса

Фото: Chepa Beltran/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Международном фестивале туризма и искусства в турецком городе Аланья на одной из скульптур, автором которой является россиянка, заметили карту России с Крымским полуостровом. Консул Украины в Анталии Эмир Рустамов тут же обратился к мэру Аланьи Адему Мурату Юджелю, и «неправильную карту» оперативно убрали.

Теперь искусство не превратилось в политический инструмент влияния и не вводит жителей и гостей замечательного города Аланья по поводу территории РФ. Крым — это Украина, — сообщила в Facebook первый...