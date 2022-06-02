В ВОЗ назвали причину участившихся вспышек болезней, подобных оспе обезьян ВОЗ: вспышки оспы обезьян и подобных заболеваний связаны с изменениями климата

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Вспышки заболеваний, подобных оспе обезьян и лихорадке Ласса, участились в мире из-за климатических изменений, заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, его слова приводит Reuters. Он предупредил, что вероятность возникновения инфекций и риски их распространения возрастают.

Специалист пояснил, что изменения климата способствуют перемене погодных условий. Это ведёт, например, к засухе, в результате чего люди и животные вынуждены менять своё поведение.

В результате болезни, которые обычно характерны для животных, всё чаще передаются людям, — сказал Райан.

Накануне в ВОЗ сообщили, что в настоящее время в мире выявлено более 550 случаев заражения оспой обезьян. Заболевание обнаружено у жителей 30 стран. В Африке жертвами инфекции стали около 70 человек. В организации добавили, что риск распространения оспы обезьян на глобальном уровне расценивается как умеренный. При этом не исключается, что ситуация может ухудшиться.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 26 мая заявила, что риски завоза оспы обезьян в Россию есть, но они небольшие. Она добавила, что главная задача состоит в том, чтобы не было рисков распространения заболевания внутри страны. Эксперт отметила, что сегодня нет никакой необходимости прививать всех россиян от этой инфекции.