В ВОЗ назвали «омикрон»-штамм менее опасным, чем «дельта»

Вариант штамма коронавируса «омикрон» может снижать эффективность вакцин от COVID-19, однако его опасность ниже, чем у «дельты». К такому выводу пришли во Всемирной организации здравоохранения, передаёт РИА Новости. Кроме того, по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, ни один случай заражения «омикрон»-штаммом коронавируса в Западной Европе не привёл к гибели пациента.

На сегодняшний день имеются ограниченные данные и нет подтверждённых доказательств эффективности вакцин против «омикрона». Предварительные данные и профиль белка штамма «омикрон» позволяют предположить снижение эффективности вакцины против инфекции и передачи варианта, — говорится в заявлении ВОЗ.

Вместе с тем в организации добавили, что, по предварительным данным, «омикрон» менее опасен, так как в большинстве выявленных случаев заболевание протекало без симптомов или они были нетяжёлые. Это косвенно подтвердили в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний. Там заявили, что ни один случай заражения «омикрон»-штаммом коронавируса в Западной Европе не привёл к гибели пациента. По данным центра, к 11 декабря на территории Европейского союза и Европейской экономической зоны выявили 732 случая заражения «омикрон»-штаммом. Больше всего пациентов, у которых его обнаружили, оказалось в Дании (195 человек) и Норвегии (109 человек).

По данным ВОЗ, в настоящее время «омикрон» выявили уже в 63 странах. По скорости распространения он может превзойти «дельту», но с чем это связано, ясности пока нет, уточнили в организации.

«Омикрон»-штамм был обнаружен в Южной Африке, его ген содержит 32 мутации, часть из которых указывают на eго высокую способность к распространению и устойчивость к вакцинам. Oн имеет больше изменений в спайкoвом белке, чем все другие варианты COVID-19. В связи с этим ВОЗ признала новую разновидность коронавируса «вызывающей озабоченность».

В России было выявлено четыре случая заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Его обнаружили у туристов, вернувшихся из разных стран. Для скорейшего обнаружения новых случаев инфицирования данным штаммом в стране срок действия ПЦР-теста сократили до 48 часов. Распоряжение об этом подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.