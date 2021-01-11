В ВОЗ назвали наиболее вероятный источник возникновения COVID-19

https://static.news.ru/photo/4492e2c8-540a-11eb-8271-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gregorio B. Dantes Jr/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Наиболее вероятным источником возникновения COVID-19 в Китае являются места скопления летучих мышей. Об этом сообщила Марион Купманс — представитель группы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая направляется в КНР, чтобы выяснить происхождение вируса.

Конечно, есть версии относительно того, откуда пришёл вирус. Но, вероятнее всего, это резервуары летучих мышей. Но можем ли мы каким-либо образом узнать, как именно это произошло и извлечь из этого уроки для готовности к заболеваниям в будущем? — сказала Кумпанс в интервью телеканалу CGTN.

Группа учёных прибудет в Китай в четверг 14 января. Россию в ней будет представлять заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков. Также в состав делегации войдут представители Австралии, Великобритании, Германии, США, Японии и других стран.

Ранее NEWS.ru писал, что малые дозы радиации могут уничтожать коронавирус. К такому выводу пришли учёные из России и Узбекистана, проведя совместное исследование.

В настоящее время специалисты работают над методическими рекомендациями по использованию радиации в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией, а также при дезинфекции предметов, продуктов и помещений