В ВОЗ назвали наиболее вероятный источник коронавируса

https://static.news.ru/photo/c72c0588-6ec3-11eb-98b7-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Представитель международной группы специалистов Всемирной организации здравоохранения Питер Дасзак назвал версию о передаче COVID-19 через летучих мышей наиболее вероятной и предположил, что местом первоначального распространения инфекции мог стать юг Китая или Юго-Восточная Азия.

Полагаю, что вирус появился в Юго-Восточной Азии или Южном Китае от летучих мышей, попав затем на ферму диких животных, — цитирует эксперта The New York Times.

Дасзак пояснил, что от летучих мышей могли заразиться или сотрудники одной из таких ферм, или её обитатели — хорьки, барсуки, енотовидные собаки и циветы. По его словам, идея передачи COVID-19 от диких животных через промежуточное звено получила наибольшую поддержку китайских исследователей и участников миссии ВОЗ.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты Америки настаивают на том, что КНР должна предоставить информацию о распространении новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с первых дней вспышки, отметил в своём заявлении помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, в Белом доме «глубоко озабочены» видом исследований начальных этапов распространения недуга.

Кроме того, у Вашингтона есть вопросы к методам научных изысканий Пекина. Одной из важнейших задач является сохранение «авторитетности выводов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)». Он отметил, что Пекин «должен предоставить доступ к своим данным о ранних стадиях» распространения COVID-19.

По информации ВОЗ, китайские власти отклонили запросы о предоставлении данных по 174 случаям заболевания, которые были выявлены на ранней стадии вспышки заболевания в Ухани в декабре 2019 года, и о возможных случаях до вспышки. Китайские учёные предоставили анализы этих сведений и обобщённые данные, согласно которым они не нашли подтверждения раннего распространения вируса.

Группа экспертов ВОЗ с 14 января находилась в Китае и вела совместные исследования по выяснению происхождения коронавируса. Специалисты побывали в Уханьском институте вирусологии и изолированной лаборатории BSL-4, откуда якобы произошла утечка вируса.

По итогам полученных данных эксперты заявили, что не могут назвать роль, которую сыграл в распространении инфекции рынок морепродуктов «Хуанань» в Ухани, и назвали маловероятным источником заболевания летучих мышей. Скорее всего, был промежуточный переносчик заразы, писал NEWS.ru.