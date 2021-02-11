В ВОЗ назвали мужественным решение РФ ослабить ограничения из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/a838f454-6cfe-11eb-832d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ослабление в России связанных с распространением коронавируса ограничений — мужественное решение. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

По мнению Вуйнович, снятие ограничений помогает возобновить экономику и снять психологическую нагрузку с населения.

Эпидемиологическая ситуация показывает спад. Это мужественное решение — ослабить ограничения, при этом много сделано для просвещения людей, для понимания, что пандемия не ушла и мы вместе сможем её преодолеть даже в каком-то более релакс-режиме, — отметила представитель организации.

При этом Вуйнович добавила, что если эпидемиологическая обстановка ухудшится, то ограничения нужно будет вернуть.

Кроме того, она прокомментировала вопрос необходимости носить одноразовые перчатки в общественном транспорте Москвы. По её словам, у ВОЗ подобных рекомендаций нет, а предлагается дезинфекция рук и поверхностей.

Через московский транспорт ежедневно проходит несколько миллионов человек, и возможность распространить инфекцию большая. Зараженный человек может покашлять и закрыть рот рукой, но он может кашлять и в свою перчатку, а другой человек снимет её и выбросит, — цитирует ТАСС Вуйнович.

7 февраля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что эпидемиологическая обстановка в столичном регионе демонстрирует постоянное улучшение. Он добавил, что время после новогодних праздников показало, что возвращения к прежним показателям заболеваемости коронавирусом не случилось. При этом он отметил, что преждевременно говорить о снятии ограничений для пожилых людей и об отмене запрета на проведение массовых мероприятий в Москве.

Мэр отметил, что основные ограничения из-за коронавируса могут снять в столице к маю.

При этом, по данным столичного департамента здравоохранения, в декабре 2020 года в Москве было зафиксировано 16 546 смертей. В последнем месяце 2019 года число умерших было на 5988 человек меньше, за год показатель смертности вырос на 56%. В качестве основной или сопутствующей причины смерти у скончавшихся в Москве в декабре COVID-19 указан в 5891 случае. Таким образом, практически всю избыточную смертность можно приписать коронавирусу, писал NEWS.ru.