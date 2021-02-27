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В ВОЗ назвали долю населения Земли, имеющего антитела к коронавирусу

06:49, 01 марта 2021 13
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан назвала долю мирового населения с антителами к коронавирусу. По её словам, в настоящий момент выработали антитела менее 10% людей.

Интервью с экспертом размещено в Twitter-канале организации. Сваминатан подчеркнула, что в ВОЗ отслеживают многочисленные исследования о распространении смертоносной инфекции, в том числе в городской среде. Некоторые из них указывают, что в густонаселённых районах обладают антителами не менее половины жителей.

Однако при этом говорить о достижении человечеством коллективного иммунитета пока нельзя. Достичь его поможет вакцинация в мировых масштабах, отметила Сваминатан.

Ранее NEWS.ru сообщал, что коронавирусная инфекция в течение ближайших двух лет может стать сезонным заболеванием. Такое мнение выразила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По её словам, подъёмы заболеваемости могут наблюдаться в течение нескольких лет даже после того, как большая часть граждан пройдёт вакцинацию от COVID-19.

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