В ВОЗ назвали долю населения Земли, имеющего антитела к коронавирусу

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан назвала долю мирового населения с антителами к коронавирусу. По её словам, в настоящий момент выработали антитела менее 10% людей.
Интервью с экспертом
Однако при этом говорить о достижении человечеством коллективного иммунитета пока нельзя. Достичь его поможет вакцинация в мировых масштабах, отметила Сваминатан.
Ранее NEWS.ru сообщал, что коронавирусная инфекция в течение ближайших двух лет может стать сезонным заболеванием. Такое мнение выразила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По её словам, подъёмы заболеваемости могут наблюдаться в течение нескольких лет даже после того, как большая часть граждан пройдёт вакцинацию от COVID-19.