В Волновахе переименовали улицу в честь героя России Владимира Жоги, который был смертельно ранен, помогая мирных жителям эвакуироваться из города, сообщает ТАСС. По информации агентства, на торжественной церемонии замены таблички с названием улицы присутствовали глава ДНР Денис Пушилин и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Первоначально эта улица носила название в честь 1 мая, однако позднее была переименована в честь подразделения ВСУ 51-ой ОМБР, а сейчас её официальное название — «Ул. Героя России Владимира Жоги».

Пушилин, говоря о предыдущем названии улицы, заявил, что недопустимо, чтобы улица называлась в честь украинской бригады «совершавшей военные преступления». Он добавил, что Жога пал смертью героя, освобождая Волноваху и прикрывая мирных жителей.

Турчак заявил, что в Ростовской области также увековечат память Владимира Жоги.

Позавчера мы были в Ростове-на-Дону, договорились, что память нашего легендарного комбата будет увековечена также и в Ростове-на-Дону, — сказал он.

Владимир Жога, по прозвищу «Воха», был командиром батальона Донецкой Народной Республики (ДНР) «Спарта». О его смерти 5 марта сообщил Денис Пушилин. Бойцы «Спарты» прикрывали эвакуацию гражданских лиц из районов, охваченных боевыми действиями, когда противник вёл огонь.

Владимир Жога — уроженец Донецка 1993 года рождения. С 2014 года принимал участие в конфликте на востоке Украины, а в 2016 году взял на себя командование «Спартой».