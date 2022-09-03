В ВГА Запорожья сообщили о приближении к Энергодару десанта с Украины Член ВГА Рогов: более 15 лодок с вооруженными людьми движутся на Энергодар из Украины

С подконтрольных Киеву территорий в сторону Энергодара движется десант с вооруженными людьми. Об этом сообщил ТАСС член главного совета пророссийской военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, к Энергодару приближается не менее 15 быстроходных лодок.

Порядка 40 лодок находятся в акватории Днепра. Не менее полутора десятков из этих быстроходных лодок с большим количеством вооруженных людей движутся на Энергодар, — рассказал Рогов.

Он добавил, что подобной активности на воде не наблюдалось за все время проведения спецоперации.

Ранее Минобороны России заявило, что утром 1 сентября две диверсионные группы ВСУ до 60 человек на cеми лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку зaхвата электростанции. В ведомстве подчеркнули, что таким образом ВСУ попытались сорвать визит на станцию делегации МАГАТЭ. В ходе обстрела четыре украинских снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока ЗАЭС.