В ВГА Запорожья сообщили о мощных взрывах в Мелитополе

Фото: Социальные сети

В городе Мелитополь Запорожской области произошла серия мощных взрывов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член главного совета военно-гражданской администрации подконтрольной ВС РФ части украинского региона Владимир Рогов.

Мелитополь — очень громко! В городе слышны многочисленные взрывы, — написал он.

В ТАСС подтвердили эту информацию. Агентство уточнило, что в городе было слышно пять сильных взрывов. Предположительно, сработали средства ПВО.

Утром 1 сентября сообщалось, что город Энергодар, где находится Запорожская АЭС, подвергся массированному артиллерийскому удару. Обстрел начался около 6 утра по московскому времени. Взрывы звучали в разных частях городах. Их периодичность составила 3–4 минуты. Это происходило в том числе в жилых микрорайонах и близ административных зданий в центре города.