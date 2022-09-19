В ВГА сообщили об отключение электричества в Запорожье после взрывов Член ВГА Рогов: в Запорожье после восьми взрывов отключилось электричество.

Фото: Социальные сети

В находящемся под контролем Украины городе Запорожье отключилось электричество. Это произошло после того, как там прозвучали по меньшей мере восемь взрывов. Данную информацию привел в своем Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации подконтрольной России части Запорожской области Владимир Рогов.

Прозвучало не менее 8 взрывов. При этом часть из них (не менее трех) сопровождались очень ярким заревом. После взрывов несколько районов города обесточены, — написал Рогов.

По его словам, речь идет «об ударах по военной структуре ВСУ».

Об отключении электричества в областном центре и пригороде сообщает украинское издание «Суспильне-Запорожье». По данным СМИ, подача электричества уже восстановлена.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своих соцсетях написал, что Харьковская область осталась без света. По его словам, это произошло из-за выхода из строя резервной линии питания.

В офисе президента инцидент связали с ракетными ударами по объектам критической инфраструктуры под Харьковом. 12 сентября в Харькове снова исчезли свет и вода, а в некоторых районах наблюдались проблемы с интернетом. Министерство обороны РФ информацию об обстрелах не подтверждало.