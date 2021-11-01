В Верховной раде заявили, что Украина в шаге от энергетической катастрофы

Украина находится в шаге от катастрофы в энергетике, поссорившись с Россией и Белоруссией. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Вадим Рабинович. Как передаёт РИА Новости, он добавил, что Киеву ничего не остаётся как «клянчить энергоресурсы».

В энергетической сфере — начало конца. Мы в шаге от катастрофы, без преувеличения. Напомню, вы слезли с российской нефтяной и газовой иглы, с российской электрической иглы, вы поссорились с Белоруссией, и теперь ничего не остаётся, как клянчить энергоресурсы и при этом удивляться, почему нам никто ничего не даёт, — цитирует его агентство.

Рабинович отметил, что Литва и Молдавия, которые советовали не брать газ и электричество в России «быстренько всё сами закупили, когда пошла речь об их народах». Украинцам же остаётся только терпеть и мёрзнуть, подчеркнул парламентарий.

Украина испытывает дефицит энергоресурсов, необходимых в том числе для выработки электроэнергии. Это связано с ростом цен на газ и нехваткой угля, которые привели к остановке части ТЭС.

Депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Россия прекратит поставлять на Украину энергетический уголь. Эти действия он сравнил с военными действиями России в 2014 году.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, заявил, что в этом вопросе нет политики. По его словам, просто украинские компании заблаговременно не заключили новые договоры с российскими частными угольными компаниями.