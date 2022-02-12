Воздушное пространство над Украиной могут закрыть с 14 февраля

Воздушное движение над Украиной, скорее всего, приостановят уже с понедельника, 14 февраля, заявил в Facebook депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. Он рассказал, что одна из крупнейших страховых британских компаний уведомила о прекращении страховки рейсов, летающих на Украину. Некоторые авиакомпании уже отменяют полёты в воздушном пространстве страны.

Одна из крупнейших страховых британских компаний уже разослала уведомления о том, что с завтрашнего дня с 14:00 по Лондону (16:00 по Киеву) прекращается страховка гражданских самолётов, которые находятся в воздушном пространстве Украины, — написал Гончаренко.

По его словам, уже сейчас собственники самолётов, которые находятся в лизинге, начали запрещать своим бортам залетать в воздушное пространство Украины. На данный момент свои рейсы отменили KLM и SkyUp. Также 13 февраля должен появиться запрет от Air France.

Депутат призвал всех граждан Украины, находящихся за границей и пытающихся добраться домой, сделать это сейчас, так как в ближайшую неделю-две приехать будет очень сложно.

Ранее сообщалось, что рейс украинской авиакомпании SkyUp, летевший с Мадейры в Киев, был вынужден приземлиться в Кишинёве из-за запрета входить в воздушное пространство Украины. Отмечается, что лизингодатель самолёта, который является гражданином Ирландии, запретил воздушному судну пересекать границу Украины.