В Венгрии закончился «Спутник V»

Венгрия полностью исчерпала запасы российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Препарат пользуется большим спросом у местных жителей. Об этом в интервью РБК заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, в стране почти миллион человек привились «Спутником V». Глава МИД считает, что препарат действует «очень хорошо».

Мы заключили с российской стороной контракт на 2 млн доз, и они были поставлены точно в срок, качество было безупречным, — сказал Сийярто.



Он добавил, что сейчас Венгрия имеет 8 млн доз различных вакцин от коронавируса. Именно поэтому страна пока не нуждается в дополнительных закупках.

Также Сийярто напомнил, что сейчас в государстве строится фабрика по производству вакцин от коронавируса, которую запустят в конце 2022 года. Кроме того, ведутся переговоры с РФ о производстве «Спутника V» в Венгрии.

Ранее глава МИД Венгрии выразил надежу, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) через некоторое время может одобрить «Спутник V». При этом он посетовал, что в Евросоюзе вопрос одобрения вакцин все ещё рассматривается как политический и идеологический