В Венгрии обеспокоены из-за возможной отправки войск стран ЕС на Украину Премьер-министр Венгрии Орбан: Европа скатится к войне, если отправит войска на Украину

Фото: Attila Volgyi / XinHua / Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что власти встревожены непрекращающимися поставками вооружений на Украину и опасаются, что какая-нибудь из европейских стран направит туда своих военных, пишут «Известия». По его словам, в последнее время «вся Европа шаг за шагом скатывается к войне». Венгерский премьер подчеркнул, что его страна выступает за урегулирование ситуации на Украине мирным путем.

Евросоюз продолжает передавать Киеву вооружения — на Украину уже отправлены танки, идет обсуждение поставок истребителей. Все это вызывает серьезные опасения. Если это продолжится, то найдутся и те, кто захочет отправить на Украину войска, — сказал Орбан.

Он обратился к депутатам национального парламента с призывом не поддаваться на провокации, чтобы исключить втягивание Будапешта в военные действия. Орбан напомнил, что Венгрия поддерживает предложенный Китаем план по урегулированию конфликта.

Ранее бывший сотрудник Госдепартамента США Джеймс Сориано рассказал, что Белый дом может решиться на прямую вооруженную конфронтацию с Российской Федерацией из-за конфликта на Украине. По мнению эксперта, серия последних выступлений президента Джо Байдена показывает, что Вашингтон готов пойти на этот риск. Собеседник издания добавил, что американский лидер уверен, что украинский конфликт якобы не закончится победой для России.