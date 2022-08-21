В Венгрии рассказали, во что корпорации хотят превратить Евросоюз Спикер парламента Венгрии Кевер: корпорации делают из ЕС «Соединенные Штаты Европы»

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Частные глобальные корпорации планирует создать из Евросоюза «Соединенные Штаты Европы», где не будет соблюдаться суверенитет. Такое будущее представил спикер парламента Венгрии Ласло Кевер. Он отметил, что помочь в борьбе с финансовыми корпорациями может сохранение государствами своей национальной идентичности. Слова политика приводит РИА Новости.

Частные глобальные корпорации, обычно находящиеся вне Европы, хотят превратить Европейский Союз в Соединенные Штаты Европы <...> [где] все нынешние национальные государства ЕС — включая Словакию и Венгрию — полностью потеряли бы самоопределение и свободу действий, — заявил Кевер.

Он также добавил, что частные корпорации традиионно приобретали материальные и духовные ресурсы государств-членов. В этой связи он предупредил народы Карпатского бассейна, что они «либо вместе завоюют будущее, либо потеряют свои страны, государства и идентичность».

Кевер отметил, что против финансовой мощи глобализма национальные государства должны использовать «удерживающую и созидательную силу, присущую национальной идентичности».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том. что конфликт на Украине приведет к ослаблению Евросоюза и окончанию эпохи господства Запада. Он подчеркнул, что санкции не смогли вывести из строя экономику России, однако нанесли серьезный удар по странам ЕС.