В Венгрии рассказали о тяжёлых последствиях в случае санкций против России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что экономическая ситуация в стране значительно ухудшится в случае введения санкций против энергетического импорта из РФ. По его словам, в Венгрии не просто станет холодно «на один-два градуса», а вся страна окажется парализована. Он добавил, что планирует оставаться вне конфликта на Украине, передаёт Associated Press.

Если мы введём санкции на импорт энергоносителей, а с российской стороны перекроют трубопроводы, то в Венгрии не просто станет холоднее на один-два градуса, а вся страна окажется парализована, — рассказал Орбан.

Он добавил, что из России поступает 85% всего потребляемого в Венгрии газа. При этом 85% венгерских домохозяйств используют газ, а топливо в стране производится из нефти, 64% которой также поставляет Россия.

Новый председатель Европейского парламента Роберта Метсола ранее пообещала, что Украина станет кандидатом в ЕС «официально и быстро». Европейский политик при этом отметила, что Европарламент поможет Украине в восстановлении разрушенных объектов и окажет поддержку беженцам. Она также пообещала продолжить предоставление финансовой, гуманитарной, а также военной помощи Киеву.