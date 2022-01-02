В Венгрии призвали создать Европу «до Японского моря»

Венгерский аналитик Матьяш Кохан заявил, что вместо холодной войны Западу нужно открыть новую главу в отношениях с Россией. Тем более российский президент Владимир Путин создаёт государство европейского образца, отметил он в статье, опубликованной изданием Ungarn Heute.

Тот, кто съездит во Владивосток, убедится, что Европа заканчивается не в восточной Польше, а у берегов Японского моря, — указал автор публикации.

По его мнению, стремление западных держав противостоять одновременно и России, и Китаю является «абсурдным». Кохан призвал западных лидеров вступить в диалог с Россией и уменьшить зависимость от Китая, что позволит не «вести холодную войну на два фронта».

Ранее стало известно, что НАТО может рассмотреть вариант исключения балтийских стран из объединения для сохранения хороших отношений с Россией после обсуждения гарантий безопасности в Европе, полагает американский политолог Дэвид Пайн. По его словам, несмотря на то что ранее Вашингтон назвал требования Москвы неприемлемыми, Белый дом может пойти и на такой шаг.