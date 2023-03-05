В Венгрии оценили шансы Финляндии и Швеции на вступление в НАТО Спикер парламента Венгрии Кевер: вопрос о включении Финляндии и Швеции в НАТО еще не решен

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Спикер венгерского парламента Ласло Кевер заявил, что депутаты от правящей партийной коалиции в Государственном собрании Венгрии не считают вопрос о приеме Финляндии и Швеции в НАТО уже решенным, сообщает ТАСС. Он напомнил, что 7 и 8 марта делегация из Будапешта посетит Хельсинки и Стокгольм, чтобы прояснить спорные вопросы. Политик пояснил, что в Швеции и Финляндии неоднократно звучали обвинения в адрес Венгрии в нарушении демократических норм и принципа верховенства права.

Такая поездка необходима, поскольку члены проправительственных фракций испытывают обеспокоенность и сомнения, и они не считают, что этот вопрос будет решен автоматически, — сказал Кевер.

Он подчеркнул, что для вступления в НАТО эти государства должны вызывать доверие.

Швеция и Финляндия решили присоединиться к НАТО в мае 2022 года на фоне событий на Украине. Их заявки одобрили уже 28 из 30 стран Альянса — кроме Венгрии и Турции. Анкара требует от Швеции и Финляндии прекратить поддержку Рабочей партии Курдистана и выдать активистов, которых турецкие власти считают причастными к терроризму.

Положение Финляндии и Швеции по присоединению к НАТО ухудшилось, когда шведский радикал Расмус Палудан сжег Коран напротив посольства Турции в Стокгольме. При этом газета Iltalehti со ссылкой на источники сообщила, что Хельсинки вступит в Альянс без Швеции в том случае, если Турция или Венгрия ратифицируют только ее заявку на членство.