В Венгрии назвали ошибкой попытку Запада сделать из Украины военную базу Спикер парламента Венгрии назвал ошибкой попытку Запада сделать военную базу из Украины

Фото: Matti Matikainen / Newspix24 / Global Look Press

Cпикер парламента Венгрии Ласло Кёвер в эфире радиостанции InfoRadio заявил, что западные страны совершили ошибку, пытаясь превратить Украину в военную базу. Председатель венгерского парламента добавил, что западные санкции указывают на попытки отделить Россию от Европы как с экономической, так и с политической точки зрения. По его словам, изначально инициативы по санкциям исходили не от стран Европы.

Западный мир допустил стратегическую ошибку, пытаясь не только вывести Украину из сферы интересов России, но и превратить ее в густонаселенную военную базу, направленную против России, — сказал Кёвер.

Он призвал вернуть Украине суверенитет в пределах согласованных на международном уровне границ.

О том, что украинская армия проиграла полгода назад, когда военные исчерпали собственные боеприпасы, написала ранее немецкая газета Frankfurter Rundschau. Отмечается, что страна целиком полагается на поставки западного вооружения. Автор материала указал на то, что в стране артиллерийские снаряды закончились в мае, а затем начались поставки из Европы и США. Европейцы неоднократно критиковали руководства своих стран за продолжающиеся поставки оружия Киеву.