Власти Венесуэлы поддерживают спецоперацию России на Украине, заявил министр иностранных дел страны Карлос Рафаэль Фариа Тортоса. По словам дипломата, с действиями российского правительства по вопросу СВО согласны не только представители местной администрации, но и глава государства Николас Мадуро, пишет «Московский Комсомолец».
Наша страна выражает России поддержку со стороны президента и правительства, — заявил министр.
Ранее главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин попросили президента России Владимира Путина о помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ. Они аргументировали это избежанием жертв среди мирного населения.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.