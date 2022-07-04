В Венесуэле заявили о поддержке спецоперации России на Украине Глава МИД Венесуэлы заявил о поддержке СВО на Украине

Фото: Министерство иностранных дел РФ

Карлос Рафаэль Фариа Тортоса

Власти Венесуэлы поддерживают спецоперацию России на Украине, заявил министр иностранных дел страны Карлос Рафаэль Фариа Тортоса. По словам дипломата, с действиями российского правительства по вопросу СВО согласны не только представители местной администрации, но и глава государства Николас Мадуро, пишет «Московский Комсомолец».

Наша страна выражает России поддержку со стороны президента и правительства, — заявил министр.

Ранее главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин попросили президента России Владимира Путина о помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ. Они аргументировали это избежанием жертв среди мирного населения.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.