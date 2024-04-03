Умер старейший в мире мужчина Старейший в мире мужчина Хуан Висенте Перес Мора умер на 115-м году жизни

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Хуан Висенте Перес Мора

В Венесуэле скончался самый пожилой мужчина в мире Хуан Висенте Перес Мора. Ему было 114 лет и 339 дней, пишет El Nacional.

Перес Мора ушел из жизни 2 апреля. По информации издания, близкие рассказали, что он скончался от респираторных осложнений. В 2019 году Висенте стал первым 100-летним венесуэльцем. Книга рекордов Гиннеса назвала его самым долгоживущим человеком в мире.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в соцсети X выразил соболезнования семье Перес Моры и всем жителям его родного города Эль-Кобре. Политик написал, что «обнимает» его семью.

Хуан Висенте Перес Мора, внесенный в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый мужчина в мире, умер в возрасте 114 лет. Я обнимаю его семью, — написал Мадуро.

Перес Мора родился 27 мая 1909 года. В семье венесуэльца было десять детей, а он был девятым. Сам долгожитель воспитал 11 сыновей и дочерей. Перед кончиной он жил на ферме в Сан-Хосе-де-Боливаре.

Ранее жительница Великобритании Марджори Ходнетт в свой 110-й день рождения рассказала, что для здоровой и долгой жизни она правильно питается. Она также не пользуется мобильным телефоном, а вместо сообщений пишет письма. Женщина утверждает, что употреблять алкоголь следует только в особых случаях.