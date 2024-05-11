В Венесуэле раскрыли уникальность политики Путина Депутат Фария: Путин единственный в мире решился похоронить гегемонию США

Фото: Сергей Карпухин, ТАСС/Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин является уникальным политиком, поскольку среди мировых лидеров только он решился похоронить гегемонию североамериканского империализма, заявил РИА Новости председатель комиссии по экономике и финансам Национальной ассамблеи Венесуэлы Хесус Фария. По его словам, российский лидер намерен перестроить международные отношения.

Путин поднял на флаг уникальное обязательство, я думаю, что уникальное, как никто другой на планете, с целью преобразовать международные отношения, окончательно похоронить гегемонию североамериканского империализма, политику экспансии, доминирования, указа, давления, незаконных и уголовных санкций. <...> Похоронить это и перейти к новому мировому порядку, — считает Фария.

Депутат обратил внимание, что такая политика обеспечила Путину мощных союзников, среди которых фигурирует Китай. Он уверен, что продолжение президентского срока российского лидера будет иметь решающее значение не только для страны, но также для Европы и всего мира.

Ранее политолог Михаил Виноградов заявил, что Путин начал чаще проводить встречи в формате «начальник — подчиненный». По его словам, формат бесед российского лидера с отдельными чиновниками изменился между весной и летом прошлого года.