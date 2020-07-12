В Венесуэле произошло землетрясение магнитудой 5,1

https://static.news.ru/photo/a6d02d96-c45a-11ea-b79e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juan Carlos Hernandez/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на северо-западе Венесуэлы. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Как сообщает Геологическая служба США, подземные толчки были зафиксированы в 15:08 по всемирному координированному времени UTC (18:08 мск). Эпицентр располагался в 34 км к юго-западу от города Эль-Токуйо. Очаг находился на глубине 10 километров.

Как писал NEWS.ru, землетрясение магнитудой 4,5 произошло в этот же день в регионе Шида-Картли центральной части Грузии. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Как сообщил национальный центр сейсмического мониторинга, подземные толчки зафиксировали в 09:54 по тбилисскому времени (08:54 мск) в 21 километре к юго-западу от города Карели, близ села Левитана. Эпицентр находился на глубине 10 километров.