В Венесуэле назвали воинственность НАТО причиной остановки зерновой сделки

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Причиной выхода Москвы из зерновой сделки послужила воинственная позиция НАТО в отношении России, заявил экономист, депутат правящей Единой социалистической партии Венесуэлы PSUV Рамон Лобо в интервью РИА Новости. По его словам, прекращение «Черноморской инициативы» является следствием беспорядка, который творит Североатлантический альянс с российским народом.

Я могу сделать вывод, что это действие также является ответом на воинственную позицию, которой НАТО придерживается в отношении России, — сказал Лобо.

Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении действия зерновой сделки с 18 июля. Она предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Инициатива являлась частью пакетной договоренности. Вторая часть заключалась в разблокировке экспорта российской сельхозпродукции, в том числе переподключение Россельхозбанка к SWIFT.

По словам президента России Владимира Путина, условия сделки не были выполнены, несмотря на усилия ООН, так как западные страны не планировали исполнять обещания. Глава государства неоднократно указывал на то, что большая часть зерна использовалась для обогащения Запада.