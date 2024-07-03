В Венесуэле назвали «миссией мира» заход в страну кораблей ВМФ РФ Мэр Ла-Гуайры: группа кораблей ВМФ РФ прибыла в Венесуэлу с миссией мира

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Группа кораблей Северного флота ВМФ России прибыла в Венесуэлу с миссией мира, заявил мэр муниципалитета Варгас в штате Ла-Гуайра Хосе Мануэль Суарес в комментарии РИА Новости. По его словам, Москва и Каракас защищают как свои собственные страны, так и многополярный мир.

Визит этого российского фрегата («Адмирал Горшков». — NEWS.ru) и всего его личного состава несет в себе послание мира, согласия и защиты, потому что мы — народы, защищающие нашу любимую Родину, и оно для всего мира. Мы защищаем автономию народов и, более того, защищаем с геополитической точки зрения многополярный мир, — заявил Суарес.

Как сказано в материале, накануне в венесуэльский порт Ла-Гуайра в рамках дальнего похода зашли фрегат «Адмирал Горшков» и танкер-снабженец «Академик Пашин». Российских моряков встречали офицеры Военно-морских сил Венесуэлы, секретарь правительства штата Ла-Гуайра Алан Даниэль Мата, а также посол РФ в республике Сергей Мелик-Багдасаров.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правительство страны намерено возобновить диалог с США. Он отметил, что Каракас в течение двух месяцев получал предложения о возобновлении переговоров от Вашингтона.