В Великобритании заявили о возможном резком уходе США из Кабула

В Министерстве обороны Великобритании допустили возможность, что США в течении нескольких дней могут полностью покинуть Кабул, оставив гражданское население на произвол судьбы. Об этом сообщает Guardian.

Военный источник СМИ сообщил , что Министерство обороны Великобритании пребывает в неведении относительно планов США. Английские военные отмечают, что американские подразделения могут покинуть Кабул в любое время. Даже несмотря на заявления Белого дома, что американцы не уйдут до полной эвакуации своих граждан, Великобритания сомневается в своём союзнике. Причиной сомнений официальные лица в Лондоне называют то, что их постоянно держат в неведении относительно дальнейших планов Пентагона в Афганистане.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заявил о готовности держать в аэропорту Кабула американских военных и после 31 августа. Лидер отмечает, что это будет сделано в случае, если не удастся эвакуировать всех граждан США к этому сроку.

Движение «Талибан» (запрещено в РФ) полностью контролирует Афганистан с 15 августа. Это произошло после взятия Кабула. Официальный представитель группировки Мохаммад Наим заявил, что в стране были окончены боевые действия. Президент Гани сбежал из Афганистана в Объединённые Арабские Эмираты. Он записал видеообращение и заявил, что его вынудили покинуть Кабул.