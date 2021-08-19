В Великобритании заявили о возможном резком уходе США из Кабула

В Министерстве обороны Великобритании допустили возможность, что США в течении нескольких дней могут полностью покинуть Кабул, оставив гражданское население на произвол судьбы. Об этом сообщает Guardian.
Военный источник СМИ
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заявил о готовности держать в аэропорту Кабула американских военных и после 31 августа. Лидер отмечает, что это будет сделано в случае, если не удастся эвакуировать всех граждан США к этому сроку.
Движение «Талибан» (запрещено в РФ) полностью контролирует Афганистан с 15 августа. Это произошло после взятия Кабула. Официальный представитель группировки Мохаммад Наим заявил, что в стране были окончены боевые действия. Президент Гани сбежал из Афганистана в Объединённые Арабские Эмираты. Он записал видеообращение и заявил, что его вынудили покинуть Кабул.