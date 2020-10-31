В Великобритании запретили встречаться парам, которые не живут вместе

Парам, которые состоят в отношениях, но живут отдельно, запретят заниматься сексом. Об этом говорится в новых правилах изоляции, принятых в Великобритании.
В соответствии с новыми строгими мерами, приглашать кого-либо домой запрещено, будь то родственник, друг или сексуальный партнёр. Собираться группами у себя дома британцы смогут только со своими сожителями. При этом люди будут ограничены одним сексуальным партнёром, что усложнит жизнь одиноким людям, которые захотят пойти на свидания зимой,
Исключения будут только для тех, кто хочет встретиться с человеком из своего support bubble, или «пузыря поддержки». В такой пузырь может быть включено ещё одно домохозяйство — чтобы люди, живущие одни, не оказались в полной изоляции.
При этом школы и вузы по-прежнему открыты, но церкви и мечети должны ограничиться дистанционными проповедями. Пабы и рестораны могут работать только на доставку или самовывоз.
Как писал NEWS.ru, первые вакцины от COVID-19, скорее всего, будут малоэффективны и вместо стопроцентной защиты от коронавируса могут лишь облегчить течение болезни, считает глава рабочей группы правительства Великобритании по вакцине от COVID-19 Кейт Бингэм.