В Великобритании запретили встречаться парам, которые не живут вместе

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Парам, которые состоят в отношениях, но живут отдельно, запретят заниматься сексом. Об этом говорится в новых правилах изоляции, принятых в Великобритании.

В соответствии с новыми строгими мерами, приглашать кого-либо домой запрещено, будь то родственник, друг или сексуальный партнёр. Собираться группами у себя дома британцы смогут только со своими сожителями. При этом люди будут ограничены одним сексуальным партнёром, что усложнит жизнь одиноким людям, которые захотят пойти на свидания зимой, сообщае т The Sun.

Исключения будут только для тех, кто хочет встретиться с человеком из своего support bubble, или «пузыря поддержки». В такой пузырь может быть включено ещё одно домохозяйство — чтобы люди, живущие одни, не оказались в полной изоляции.

При этом школы и вузы по-прежнему открыты, но церкви и мечети должны ограничиться дистанционными проповедями. Пабы и рестораны могут работать только на доставку или самовывоз.

Как писал NEWS.ru, первые вакцины от COVID-19, скорее всего, будут малоэффективны и вместо стопроцентной защиты от коронавируса могут лишь облегчить течение болезни, считает глава рабочей группы правительства Великобритании по вакцине от COVID-19 Кейт Бингэм.