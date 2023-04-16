В Великобритании забили тревогу из-за утечки секретных документов Пентагона The Times: у спецслужб Великобритании есть повод бояться утечки секретных данных США

Фото: Steve Taylor / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Британские спецслужбы обеспокоены утечкой секретных документов Пентагона, так как не могут установить точную информацию, которая оказалась в публичном доступе, пишет The Times. По словам журналистов, Лондон передает Вашингтону большой объем секретных данных. Отмечается, что в Соединенном Королевстве допускают, что в будущем подобные инциденты могут повториться.

Никто не знает, какая информация секретных служб Британии появилась в соцсетях и могла ли появиться еще где-нибудь. Отсутствие ясности, несомненно, заставит беспокоиться британских силовиков, которые делятся с американцами большим объемом секретных данных, — сказано в публикации.

По информации издания, британских разведчиков беспокоит в том числе тот факт, что США расширяют круг людей, имеющих доступ ко многим секретам Лондона.

Ранее 21-летний Джек Тейшейра был задержан по подозрению в сливе данных Пентагона 13 апреля. Известно, что он состоял в закрытом сообществе любителей оружия, где в том числе находились некоторые несовершеннолетние подписчики. Там же он опубликовал пакет документов, чтобы доказать правоту в одном из споров. Только спустя время документы оказались на других форумов, а затем привлекли внимание общественности и СМИ.