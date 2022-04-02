В Великобритании выявили новую мутацию омикрон-штамма

В Великобритании выявили новый вариант омикрон-штамма XE — мутацию штаммов BA.1 и BA.2, называемую рекомбинантной, сообщает Independent. Агентство безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSCA) заявило, что сейчас изучает мутацию XE, там отметили, что ещё слишком рано делать выводы и её контагиозности.

По информации ведомства, по состоянию на 22 марта в Англии зафиксировали 637 случаев заражения вариантом XE. Это составляет лишь небольшую часть из десятков тысяч новых случаев COVID-19, о которых ежедневно сообщается с момента снятия ковидных ограничений в стране.

Авторы статьи отмечают, что темпы заражения новой мутацией существенно не отличаются от распространения штамма коронавируса стелс-омикрон, известного также как омикрон BA.2. При этом в UKHSCA со ссылкой на последние исследования заявили, что темпы распространения омикрона XE на 9,8% выше, чем у стелс-омикрона.

Профессор Сьюзан Хопкинс, главный медицинский консультант UKHSA, указала, что рекомбинантные варианты не являются редкостью и обычно исчезают «относительно быстро».

Согласно данным, опубликованным Всемирной организацией здравоохранения, предварительные результаты показывают, что вариант XE на 10% более заразен, чем вариант «стелс-омикрон». Однако полученные данные требуют дальнейшего подтверждения, указали в организации.

«Стелс-омикрон» был обнаружен в январе 2022 года в Швеции. В настоящее время новая разновидность COVID-19 получила широкое распространение в Дании, но очаги стали появляться уже и в России. Новая мутация произошла в белке ORF3a, который вызывает воспалительные реакции в клетках и отвечает за выход вируса из клетки и его распространение. В то же время, как пояснил научный сотрудник Института биохимической физики РАН Александр Кудрявцев, опасна не сама мутация, а свойства «омикрона» как такового, позволяющие ему обходить антитела на предыдущие штаммы и активнее мутировать.