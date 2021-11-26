В Великобритании выявили два случая заражения новым штаммом COVID «омикрон»

Два первых случая заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» обнаружили в Великобритании. Об этом заявил глава Минздрава Саджид Джавид, передаёт телеканал Sky News. Он отметил, что это связанные случаи, а их след прослеживается до Южной Африки. В тех районах, где были обнаружены случаи заболевания проведут целевое тестирование.

Вчера поздно вечером я получил от Агентства санитарной безопасности Великобритании информацию о том, что у нас в Соединенном Королевстве выявлено два случая заражения новым штаммом «омикрон». Один — в Челмсфорде, другой — в Ноттингеме. Инфицированные самоизолируются вместе со всеми своими домочадцами, — сказал Джавид.

Он добавил, что сейчас выясняется, с кем контактировали заболевшие, и связываются с людьми, которые могли быть инфицированы. Кроме того, власти незамедлительно приступили к целенаправленному тестированию людей и секвенированию [геномов вируса] при получении положительных результатов анализов в двух районах, которые были затронуты.

С 28 ноября к запрещённым для поездок странам Великобритания добавит ещё четыре — Анголу, Мозамбик, Малави и Замбию.

Накануне новый штамм коронавируса выявили у жителя Германии, некоторое время назад вернувшегося из Южной Африки. До этого омикрон-штамм был обнаружен в Бельгии.

После информации о распространении нового штамма COVID-19 страны начали прекращать авиасообщение с южноафриканскими странами, где впервые и был обнаружен новый вид вируса.

Россия с 28 ноября также ограничит въезд иностранцев из нескольких стран юга Африки и Гонконга. При этом, как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, на территории нашей страны новый штамм на текущий момент не обнаружен.