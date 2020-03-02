https://static.news.ru/photo/6a3cdbfe-5cbd-11ea-9ab2-fa163e074e61_660.jpg Фото: The Royal Mint/royalmint.com

Королевский монетный двор Великобритании представил набор золотых монет, среди которых одна весом в семь килограммов.

Отмечается, что семикилограммовая монета – самая крупная в истории монетного двора. Кроме того, она самая дорогая — её номинал составил семь тысяч фунтов стерлингов.

Весь набор посвящен последнему фильму «Бондианы» «Не время умирать». На монете выгравирован любимый автомобиль Бонда - Aston Martin DB5. Под машиной стоит порядковый номер Бонда — 007, а также пистолет вымышленного британского агента.

Как ранее писал NEWS.ru, серию монет, посвящённую саге Анджея Сапковского «Ведьмак», выпустил Гданьский монетный двор. На реверсе первой монеты серии представлен главный герой саги по имени Геральт с золочёным мечом в руках, на оборотной стороне — символика саги: волк, меч и замок. Она выполнена из серебра, весит две унции и стоит $427.