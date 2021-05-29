В Великобритании встревожены фривольным высказыванием Байдена о девочке

https://static.news.ru/photo/a239eade-329f-11eb-b0b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adam Schultz/Biden for President/Global Look Press

Британские читатели оказались встревожены после публикации издание Daily Mail, посвящённой «эксцентричному» поведению президента США с девочкой младшего школьного возраста.

Daily Mail обратило внимание на видео, размещённое в Twitter канадского онлайн-журнала The Post Millennial. На обнародованных кадрах Байден отвлекается от выступления на военной базе в Вирджинии и обращается к маленькой девочке.

Американский президент сообщил девочке, что ему нравятся заколки в её волосах. После этого он вновь обратился к залу.

Вот что я вам скажу: посмотрите на нее, она выглядит так, будто ей 19 лет, сидит как маленькая леди, скрестив ноги, — заявил Байден.

Читатели оказались серьёзно встревожены такими высказываниями президента США.

Люди, это ваш президент... ему не просто так не разрешают часто говорить перед камерами; В его голове эти слова звучат невинно, а у остальных вызывают недоумение; Если бы так сказал Трамп, то это стало бы передовицей The New York Times и главной новостью на CNN в течение двух недель, — прокомментировали пользователи увиденное.

Ранее американский президент Джо Байден в ходе встречи с военными встал на одно колено. Сделал он это для того, чтобы его сфотографировали представители прессы, которые находились на этом мероприятии. После того как фото было сделано, политик продолжил общаться с окружающими, делая вид, что ничего не произошло.