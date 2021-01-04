Рекорд по числу заражённых установлен в Великобритании

https://static.news.ru/photo/7235a3ec-4eaf-11eb-9d7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/Global Look Press

В Великобритании за сутки было выявлено 58 784 новых заражённых коронавирусом. При этом скончались 407 человек.

Как сообщает Минздрав Соединённого Королевства, днём ранее суточный прирост выявленных заболевших составил рекордные с начала пандемии 54 990 человек, умерли 454 человека. Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 713 563 человек, умерл 75 431 заболевший, сообщает РИА Новости.

Всего в Великобритании с начала пандемии погибли больше 75,5 тысячи человек. Среди европейских стран этот показатель больше только в Италии, столкнувшейся с серьёзным кризисом в первую волну распространения вируса.

Британские учёные ранее выявили новый штамм COVID-19 и сообщили, что новая вариация вируса может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. Установлено, что мутировавший вариант на 70% заразнее и требует от населения ещё большей осторожности.

Выявленная мутация COVID-19 была зафиксирована уже во многих странах. Поэтому власти некоторых государств, в том числе России, ограничили авиасообщение с Великобританией или вовсе закрыли границы.

Как писал NEWS.ru, ранее власти Великобритании приняли решение о распространении самых жёстких ограничений из-за коронавируса на большую часть территории страны.