В Великобритании указали на число разведполетов НАТО у границ России The Times: Россия с конца сентября реагировала шесть раз на разведполеты стран НАТО

Фото: Senior Airman Taylor Crul / Keystone Press Agency / Global Look Press

Журналисты британской газеты The Times со ссылкой на опубликованные в Сети документы Пентагона сообщили, что в течение четырех месяцев Россия не менее шести раз сообщала о приближении летательных аппаратов НАТО к своим границам. Отмечается, что период, за который произошли эти инциденты, охватывают даты с конца сентября 2022 года по конец февраля 2023-го.

Точкой отсчета стал инцидент 29 сентября, когда российский истребитель Су-27 якобы предпринял неудачную попытку выпустить ракету по самолету RC-135 Rivet Joint, летевшему над Черным морем, — сказано в публикации.

В материале издания упоминаются два случая приближения самолетов Rivet Joint в сопровождении Eurofighter Typhoon королевских ВВС Великобритании, которые произошли 11 января и 22 февраля.

14 марта в Черное море упал американский беспилотник MQ-9 Reaper. По версии европейского командования ВС США, беспилотник сопровождали два российских истребителя Су-27, один из которых при выполнении маневра повредил винт беспилотника. В результате американская сторона сбила собственный БПЛА, который упал в международных водах.

В Минобороны РФ сообщили, что в районе Крыма был замечен американский беспилотник, направлявшийся в сторону российских границ. После обнаружения дрона в воздух были подняты истребители, а в результате резкого маневрирования БПЛА потерял высоту и упал в воду.