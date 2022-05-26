В Великобритании участились кражи в супермаркетах из-за кризиса Daily Mail: в Великобритании участились кражи в супермаркетах из-за роста инфляции

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В Великобритании на фоне рекордного роста инфляции участились кражи в супермаркетах, пишет газета Daily Mail со ссылкой на управляющих магазинов и экспертов. Отмечается, что в последнее время стали чаще ловить неопытных преступников. По словам специалистов, это говорит о том, что нарушением закона стали заниматься простые граждане, которые отчаялись из-за своего экономического положения.

Ситуация определённо становится хуже, — рассказал основатель консалтинговой компании Shopfloor Insights Брайан Робертс.

В публикации сказано, что в основном пытаются украсть алкоголь, сменные кассеты для бритв, а также товары, которые затем можно перепродать с рук или в интернете. Инфляция в стране достигла отметки в 9%.

Главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Максимо Тореро ранее заявил, что мир ждёт серьёзная проблема с продовольствием в следующем году. Эксперт отметил, что главной причиной этого может стать кризис на рынке удобрений. Он пояснил, что в случае провала в этом направлении в мире повсеместно сократится производство продуктов питания. После введения санкций в отношении Москвы Западом из-за разрыва логистических цепочек начались перебои в экспорте минеральных удобрений из России.