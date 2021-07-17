В Великобритании сняли коронавирусные ограничения

Правительство Великобритании сняло ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Это произошло на фоне очередного роста заболеваемости в Соединённом Королевстве. Об этом сообщает ТАСС.

Теперь британцы больше не должны соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Они начнут возвращаться на работу в офисы, смогут посещать ночные клубы и собираться большими компаниями в закрытых помещениях и на улицах. Также вакцинированным британцам не придётся соблюдать карантин после въезда в Великобританию из полутора сотен стран, включая Россию.

В последние дни в Соединённом Королевстве выявляют около 50 тысяч случаев заражения коронавирусом в сутки. Подобные показатели фиксировались на пике второй волны эпидемии в январе 2021 года. Несмотря на рост заболеваемости, в правительстве Великобритании считают, что это не несёт чрезмерных рисков, потому что вакцинация помогла кардинально изменить соотношение между уровнем заболеваемости и уровнем смертности.

Ранее в Великобритании по совету Объединённого комитета по вакцинации и иммунизации (JCVI) было принято решение воздержаться от массовой вакцинации детей от коронавируса. В Соединённом Королевстве привьют только детей из групп риска от 12 до 15 лет, а также за три месяца до наступления 18-летия.