В Великобритании скончался первый пациент от штамма «омикрон»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о гибели первого пациента, заболевшего штаммом «омикрон», передаёт местное агентство PA. До сих пор о гибели пациентов с новым штаммом не сообщалось.

К сожалению, мы наблюдаем случаи госпитализации в результате заражения омикрон-штаммом. Умер по меньшей мере один пациент, инфицированный омикрон-штаммом, — отметил Джонсон.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова может представить план правительства по борьбе с «омикрон»-штаммом. 13 декабря стало известно, что «омикрон» выявлен уже у 16 туристов, прибывших из ЮАР. Власти оценили их состояние как «удовлетворительное».

Ранее Голикова сообщила, что информация об эффективности отечественных препаратов против нового штамма COVID-19 появится в течение двух недель, учёные уже работают над этим вопросом. По её словам, меры по предупреждению распространения этой вариации уже приняты.

Новый штамм коронавируса был впервые обнаружен в Ботсване и Южно-Африканской Республике. Он отличается высокой контагиозностью, а также, по некоторым данным, снижает эффективность вакцин. Сейчас «омикрон» выявлен в 63 странах мира. В России он подтвердился у 16 из 177 туристов, вернувшихся из ЮАР.