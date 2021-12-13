В Великобритании скончался первый пациент от штамма «омикрон»
Сона Рустамова
Сона Рустамова
15:01, 13 декабря 2021
Фото: Mark Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о гибели первого пациента, заболевшего штаммом «омикрон», передаёт местное агентство PA. До сих пор о гибели пациентов с новым штаммом не сообщалось.
К сожалению, мы наблюдаем случаи госпитализации в результате заражения омикрон-штаммом. Умер по меньшей мере один пациент, инфицированный омикрон-штаммом, — отметил Джонсон.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова может представить план правительства по борьбе с «омикрон»-штаммом. 13 декабря стало известно, что «омикрон» выявлен уже у 16 туристов, прибывших из ЮАР. Власти оценили их состояние как «удовлетворительное».
Ранее Голикова сообщила, что информация об эффективности отечественных препаратов против нового штамма COVID-19 появится в течение двух недель, учёные уже работают над этим вопросом. По её словам, меры по предупреждению распространения этой вариации уже приняты.
Новый штамм коронавируса был впервые обнаружен в Ботсване и Южно-Африканской Республике. Он отличается высокой контагиозностью, а также, по некоторым данным, снижает эффективность вакцин. Сейчас «омикрон» выявлен в 63 странах мира. В России он подтвердился у 16 из 177 туристов, вернувшихся из ЮАР.