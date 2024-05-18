В Великобритании раскрыли, как Запад поступит в случае переворота в Киеве Британский эксперт Меркурис: Запад не поможет Киеву в случае переворота

Фото: Pavlo Pakhomenko/ZUMAPRESS.com/Global look Press

Западные страны не будут вмешиваться в дела Украины в случае начала военного переворота, считает британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале. По мнению специалиста, западные государства испугаются потонуть вместе с Украиной.

Если мы увидим крах правительства , то, думаю, на Западе и во всем мире поймут, что Украина разваливается, и тогда будет принято следующее решение: мы держимся подальше, мы не хотим быть втянутыми в это, чтобы потонуть вместе с Украиной, — заявил он.

Эксперт также предположил, что вариант развития событий, когда на Украине произойдет коллапс украинского государства, вполне возможен. К этому, по его мнению, могут привести гражданские протесты, на фоне которых военные решатся на бунт. Меркулис добавил, что подобного рода настроения уже ощущались в ряде военных подразделений, которые были недовольны действиями нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что власти Украины пытаются стабилизировать фронт на Харьковском направлении, однако резервов для этого нет из-за опасений переворота. По его словам, кулак из подразделений ССО, СБУ сконцентрирован под Киевом, чтобы не допустить бунта.