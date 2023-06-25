В Великобритании призвали принять новый курс России Times: Запад обязан принять исторический разворот России от Европы

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Обозреватель Макс Гастингс в статье для британской газеты The Times сообщил, что Запад должен принять разворот России от Европы. По его словам, санкции не смогли значительно повлиять на Москву, а российская экономика «держится на удивление хорошо». Журналист при этом указал на провал западных стран в собственном развитии.

Мы должны адаптироваться к миру, в котором Россия совершила исторический разворот от Европы. Санкции не смогли сильно повлиять на Москву, и российская экономика держится на удивление хорошо, чего нельзя сказать о самом Западе, — сказал Гастингс.

Он добавил, что европейским странам необходимо «укреплять вооруженные силы».

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ситуация с ЧВК «Вагнер» является внутренним делом России, к которому его страна не имеет никакого отношения. Заявление было сделано на оперативном совещании с участием руководителей ключевых ведомств страны по событиям в России. Глава правительства также пообещал продолжить внимательно следить за развитием событий.

Вступивший в силу 11-й пакет европейских санкций против России содержит в том числе меры против обхода уже установленных ограничений. Также Евросоюз представил индивидуальные списки подсанкционных лиц и компаний.