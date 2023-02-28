В Великобритании призвали поскорее передать Киеву оружие Советник премьер-министра Британии Барроу: для успеха Киева нужно ускорить поставки оружия

Фото: U.S. Air Force

Поставка вооружения на Украину

Советник по национальной безопасности премьер-министра Великобритании Тим Барроу заявил, что для обеспечения успеха украинским военным на поле боя необходимо ускорить отправку вооружений Киеву, пишет издание The Times. Он добавил, что правительство намерено отправить дальнобойное оружие и высокоточные боеприпасы, несмотря на то, что собственные оружейные запасы истощены.

Нам нужно ускорить нашу поддержку. Украина должна иметь средства для самозащиты и должна быть в состоянии добиться успеха на поле боя, — сказал Барроу.

По его словам, нужно помочь украинцам максимально эффективно «противостоять России».

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Запад рассматривает возможность организации поставок Украине истребителей-бомбардировщиков четвертого и пятого поколений. Она подчеркнула, что соответствующие переговоры продолжаются как внутри американской администрации, так и с представителями Киева. По словам Нуланд, на Западе есть страны, заинтересованные в таких поставках. Как добавила Нуланд, необходимо понимать, что рассмотрение поставок идет на фоне меняющейся картины. Поэтому, отметила она, Запад постоянно рассматривает варианты того, в чем нуждается Украина.