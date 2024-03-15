В Великобритании признались, что ведут «серую войну» с Россией Экс-глава MI6 Дирлав: Британия находится в состоянии серой войны с Россией

Фото: UK Army

Великобритания ведет с Россией «серую войну», заявил бывший глава королевской разведки MI6 Ричард Дирлав в интервью Politico. По его словам, рядовые жители Британии не осознают своего участия в противостоянии с Россией.

Если бы вы остановили кого-нибудь на улице здесь, в Великобритании, и спросили его, считает ли он, что мы находимся в состоянии войны, он бы посмотрел на вас как на сумасшедшего. Но мы находимся в состоянии войны, мы ведем серую войну с Россией, и я пытаюсь напомнить людям об этом, — отметил он.

Кроме того, Дирлав раскритиковал власти королевства за несоответствие «слов и действий». По его мнению, Великобритания выделяет недостаточно средств для отражения «угроз» со стороны России и Китая.

Ранее портал Sud Ouest писал, что правительство Швеции начало готовить местное население к «тотальной обороне» на фоне опасений перед возможным началом войны с Россией. По его информации, шведам рекомендуется запастись консервами, фильтрами для воды и радио как минимум на три месяца вперед. Согласно информации портала, главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Байден призвал жителей страны быть морально готовыми к вооруженному конфликту.